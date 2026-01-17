Названа причина взрыва в кафе на Ставрополье

Причиной стала разгерметизация газового баллона

СТАВРОПОЛЬ, 17 января. /ТАСС/. Причиной взрыва в общепите на Ставрополье стала разгерметизация газового баллона, после чего он загорелся, сообщили в региональном главке МЧС.

"Произошла разгерметизация газового баллона с последующим возгоранием", - говорится в сообщении.

Ранее со ссылкой на главу округа Олега Борзова сообщалось о взрыве газового баллона в кафе. По уточненной информации пресс-службы ГУ МЧС Ставрополья, ЧП произошло в общепите "Айшат" на федеральной автодороге "Кавказ". Огнем было охвачено около 150 кв. м. Пострадали восемь человек, в их числе трое детей.

По данному факту прокуратура региона проводит проверку. Возбуждено уголовное дело по ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) УК РФ.