После взрыва газа на Ставрополье три человека находятся в тяжелом состоянии

Остальные пять человек находятся в состоянии средней степени тяжести

Редакция сайта ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 17 января. /ТАСС/. Трое пострадавших при взрыве газового баллона в кафе на Ставрополье находятся в тяжелом состоянии. Остальные пять человек находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщил в Telegram-канале глава краевого Минздрава Юрий Литвинов.

"В результате взрыва газового баллона пострадали восемь человек, среди них трое несовершеннолетних. Пять пострадавших в состоянии средней степени тяжести, трое - в тяжелой. В настоящее время в медицинском учреждении организовано оказание всей необходимой помощи. За состоянием пострадавших установлено круглосуточное медицинское наблюдение", - написал он.

Пострадавшие были доставлены для обследования и лечения в Невинномысскую городскую больницу. "Для консультаций и оказания специализированной помощи к лечению привлечены врачи-комбустиологи. Их задача - провести экспертизу ожоговых поражений и диагностировать сопутствующие патологические состояния", - отметил Литвинов.

17 января днем в кафе на федеральной трассе "Кавказ" произошел взрыв газового баллона. Пострадали трое сотрудников и семья из пяти человек, в том числе трое детей. Губернатор края Владимир Владимиров сообщил, что двое пострадавших будут переведены на лечение в краевое медучреждение в Ставрополь. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.