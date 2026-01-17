На Ставрополье завели дело после взрыва газа в столовой

Пострадали восемь человек, в том числе трое детей

Редакция сайта ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 17 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после взрыва газа в придорожной столовой на Ставрополье. Восьми пострадавшим, среди которых есть дети, оказывается необходимая медицинская помощь, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"По предварительным данным, в результате происшествия пострадали восемь человек, в том числе трое несовершеннолетних, которые доставлены в медицинское учреждение. Им оказывается необходимая помощь. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Назначены судебные экспертизы.