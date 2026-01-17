При взрыве газа на Ставрополье пострадали семья из пяти человек и сотрудники кафе

Пострадавшие получили ожоги разной степени тяжести

Редакция сайта ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 17 января. /ТАСС/. Семья из пяти человек, а также владелец и сотрудники кафе пострадали при взрыве газового баллона на Ставрополье. Пострадавшие получили ожоги разной степени тяжести, сообщил в Telegram-канале глава округа Олег Борзов.

"По полученным из медицинского учреждения данным, в число пострадавших вошли три работника кафе, в числе которых владелец, получившие травмы и ожоги разной степени тяжести. Они доставлены для лечения в медицинское учреждение", - написал он.

В кафе также находились посетители - семья из пяти человек. "Членам семьи диагностированы ожоги третьей степени тяжести. Им своевременно оказали необходимую медицинскую помощь, в настоящее время их жизням ничего не угрожает", - отметил глава округа.

17 января днем в кафе на федерально трассе "Кавказ" произошел взрыв газового баллона. В результате на площади 150 кв. м произошло возгорание, пожар локализован. По факту происшествия начата прокурорская проверка, возбуждено уголовное дело.