В Херсонской области 450 населенных пунктов остались без света из-за обстрела ВСУ
Редакция сайта ТАСС
17:30
обновлено 17:37
ГЕНИЧЕСК, 17 января. /ТАСС/. В Херсонской области 450 населенных пунктов во всех 14 округах остались без электроснабжения из-за обстрела ВСУ. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"В результате обстрела отключена ПС 330 кВ "Мелитопольская". Без электроснабжения остаются 14 муниципальных образований Херсонской области, 450 населенных пунктов", - сказал он.
Василенко уточнил, что 95 социально значимых объектов обеспечены резервными источниками питания.