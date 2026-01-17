В Херсонской области 450 населенных пунктов остались без света из-за обстрела ВСУ

При этом 95 социально значимых объектов обеспечены резервными источниками питания

ГЕНИЧЕСК, 17 января. /ТАСС/. В Херсонской области 450 населенных пунктов во всех 14 округах остались без электроснабжения из-за обстрела ВСУ. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко.

"В результате обстрела отключена ПС 330 кВ "Мелитопольская". Без электроснабжения остаются 14 муниципальных образований Херсонской области, 450 населенных пунктов", - сказал он.

Василенко уточнил, что 95 социально значимых объектов обеспечены резервными источниками питания.