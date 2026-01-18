В Москве перекрыли движение по Татарской улице из-за пожара

Жильцы подъезда, в котором произошел пожар, эвакуированы

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Движение временно перекрыли на улице Татарской в Москве из-за пожара в многоквартирном доме. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"В связи с возгоранием на Татарской улице, 5 ст1, перекрыто движение по ул. Татарской на участке от дома №3 с1 до дома №7 с1 на время работы оперативных и экстренных служб", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что происходит скрытое горение межэтажных перекрытий между пятым этажом и чердаком в доме 1926 года постройки. Жильцы подъезда, в котором произошел пожар, эвакуированы.