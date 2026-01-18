Ранг пожара в жилой пятиэтажке в центре Москвы повысили до второго

На место направляются дополнительные пожарно-спасательные подразделения

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Ранг пожара, произошедшего в жилом доме в центре Москвы, повышен до второго. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

"Ранг пожара повышен до второго (из пяти возможных - прим. ТАСС). На место направляются дополнительные пожарно-спасательные подразделения", - сказал собеседник агентства.

Пожар возник на Татарской улице. В жилом пятиэтажном доме 1926 года постройки загорелись межэтажные деревянные перекрытия между 5-м этажом и чердаком. Жильцы подъезда, где произошло возгорание, эвакуированы.