СК проводит проверку после вынужденной посадки самолета в аэропорту Барнаула

Никто не пострадал

Редакция сайта ТАСС

БАРНАУЛ, 18 января. /ТАСС/. Следователи проводят проверку после вынужденной посадки пассажирского самолета, следовавшего из Сочи в Кемерово, в аэропорту Барнаула. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

"Барнаульским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что самолет, летевший из Сочи в Кемерово, приземлился в Барнауле из-за технической неисправности. По данным следователей, на борту находились 168 пассажиров и восемь членов экипажа. Пострадавших нет. По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, рейс выполняла авиакомпания "Сверенный ветер". Самолет временно отстранили от эксплуатации.

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк сообщал, что всех пассажиров разместили в гостинице аэропорта Барнаула. Их обеспечили питанием и питьем. В Барнаул из Санкт-Петербурга направлен другой борт. Планируется, что он вылетит в Кемерово в 21:55 (17:55 мск).