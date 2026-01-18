Reuters: число жертв схода поездов с рельсов в Испании возросло до 21

По информации телеканала TVE, около 100 человек пострадали

МАДРИД, 19 января. /ТАСС/. Число погибших при сходе с рельсов двух высокоскоростных поездов в Испании выросло до 21. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в министерстве внутренних дел королевства.

По информации испанского телеканала TVE, около 100 человек пострадали, из которых 25 находятся в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел в автономном сообществе Андалусия с поездом, который направлялся из Малаги в Мадрид. На его борту было около 300 пассажиров. По имеющейся информации, сошедший с рельсов состав врезался в другой, который направлялся из столицы страны в город Уэльва, который также расположен в Андалусии. Число его пассажиров составляло около 100.

Причины случившегося пока не уточняются. Движение высокоскоростных поездов по линии Мадрид - Андалусия приостановлено до 20 января.

Ранее сообщалось, что в результате инцидента погибли 10 человек, еще 25 пострадали.