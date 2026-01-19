EFE: ЧП с поездами в Андалусии стало четвертой по тяжести ж/д катастрофой в стране

Самое смертоносное ЧП произошло 3 января 1944 года на выезде со станции в провинции Леон

МАДРИД. 19 января. /ТАСС/. Сход с рельсов поездов 18 января в испанском автономном сообществе Андалусия стал четвертой по тяжести железнодорожной катастрофой в Испании. Об этом сообщает агентство EFE.

По его информации, самое смертоносное ЧП с поездами в Испании произошло 3 января 1944 года на выезде со станции в провинции Леон. Тогда почтовый экспресс, следовавший из Мадрида в Галисию, столкнулся с локомотивом. Франкистский режим поначалу замалчивал трагедию, и хотя официальные данные позднее свидетельствовали о 78 погибших и 75 раненых, по оценкам различных источников, число жертв могло достигать около 500.

Вторая по масштабам железнодорожная трагедия в Испании произошла 24 июля 2013 года. Тогда в провинции Ла-Корунья сошел с рельсов поезд Alvia, следовавший по маршруту Мадрид - Ферроль. В результате погибли 80 человек, 143 пострадали. В июле 1972 года 79 человек погибли в результате столкновения рельсового автобуса с экспрессом в Андалусии.

Вечером 18 января в районе населенного пункта Адамус (автономное сообщество Андалусия) два высокоскоростных поезда сошли с рельсов. В результате случившегося погибли 39 человек, более 150 пострадали. Причины ЧП пока неизвестны, ведется расследование.