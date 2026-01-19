Пожар в омской школе произошел из-за петарды

Предварительно установлено, что 13-летний ученик принес в учебное заведение две петарды

ОМСК, 19 января. /ТАСС/. Пожар в школе в центре Омска, из-за которого из здания эвакуировались более 650 человек, произошел из-за принесенной учеником петарды. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

"Сотрудниками полиции предварительно установлено, что 13-летний школьник принес в школу две петарды. Одну из них он поджег на перемене и бросил в смотровой сантехнический люк. В результате произошло возгорание учебного кабинета площадью 10 кв. метров", - говорится в сообщении.

По данному факту проводится проверка, с подростком работают инспекторы по делам несовершеннолетних.

В пресс-службе прокуратуры Омской области уточнили, что возгорание фальшпола произошло в кабинете музыки на третьем этаже. Ведомство организовало проверку, в ходе которой установит соблюдение требований пожарной безопасности. Детей после эвакуации отпустили домой.

Ранее ТАСС со ссылкой на МЧС сообщил, что в школе в центре Омска произошло задымление, из-за которого из здания самостоятельно эвакуировались 631 ребенок и 36 взрослых. Прибывшие на место спасатели обнаружили возгорание и ликвидировали пожар.