Защита экс-мэра Владимира примет решение об обжаловании приговора в течение 15 дней

Дмитрия Наумова приговорили к восьми годам колонии строгого режима за взятку в особо крупном размере

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИМИР, 19 января. /ТАСС/. Решение об обжаловании приговора бывшему главе города Владимира Дмитрию Наумову, которому в понедельник суд назначил восемь лет колонии строгого режима за взятку в особо крупном размере, будет принято в течение 15 дней. Об этом сообщил ТАСС адвокат Наумова Олег Денисов.

Читайте также Что известно об арестованном мэре Владимира

"15 дней у нас есть, предусмотренных законом. В течение этого срока мы определимся, обжаловать этот приговор или нет. <…> Необходимо со своим подзащитным поговорить об этом, его мнение услышать. Я думаю, что в течение этого времени мы определимся", - отметил Денисов.

Экс-мэр Владимира был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в колонии строгого режима, со штрафом в размере 11 млн рублей, с лишением права занимать подобные должности сроком 5 лет.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону, установлено, что в ноябре 2023 года к осужденному обратились двое жителей города Видное Московской области. Фигурант вступил с ними в сговор, пообещав оказать содействие их незаконной похоронной деятельности во Владимире.

Наумов содействовал назначению на руководящие должности в МУП "Специализированный комбинат ритуальных услуг", а также МКУ "Центр управления городскими дорогами" участников организованной преступной группы, а также изданию нормативного акта о погребении и похоронном деле, которым фактически ограничивались права других предпринимателей в сфере ритуального бизнеса. За это он с октября 2024 года по март 2025-го, находясь в здании администрации города Владимира или рядом с ним, получил тремя частями взятку от заместителя директора центра управления городскими дорогами в сумме не менее 1,1 млн рублей. "Взяткодатели наряду с еще одиннадцатью соучастниками являются фигурантами уголовного дела о мошенничестве в сфере ритуального бизнеса в особо крупном размере, расследование которого продолжается", - отметили в ведомстве.