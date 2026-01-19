Один из обвиняемых в покушении на экс-сотрудника СБУ Прозорова раскаялся в суде

Владимир Головченко попросил о переквалификации обвинения на более мягкое

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Фигурант уголовного дела о подрыве машины бывшего сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова в Москве с целью его убийства Владимир Головченко (внесен в РФ в перечень террористов) раскаялся в содеянном и попросил 2-й Западный окружной военный суд о переквалификации обвинения на более мягкое. Как сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, где прошли прения сторон по делу, приговор будет оглашен 20 января.

"В содеянном раскаиваюсь, сожалею, но прошу изменить мне обвинение с террористического акта (ст. 205 УК РФ) на уничтожение чужого имущества (ст. 167 УК РФ). Прошу суд о назначении мне не слишком сурового, но справедливого наказания", - заявил подсудимый в последнем слове.

Ранее Головченко отказался давать в суде показания и попросил огласить те, которые он дал на предварительном следствии. Он также тогда рассказал, что забрал посылку у курьера, которым является второй фигурант дела Иван Паскарь (внесен в РФ в перечень террористов). Головченко также заявлял в суде, что позднее он узнал, что в корпусе бормашины был пульт дистанционного управления и взрыватель, а в банке - взрывчатка. Он признался в том, что собрал и заложил бомбу под автомобиль Прозорова, но о раскаянии в содеянном тогда им не заявлялось.

В свою очередь защита Паскаря в прениях сторон попросила оправдать его по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.

"Вину я не признаю, так как меня использовали втемную, на такое я никогда бы не пошел", - заявил в последнем слове подсудимый Паскарь.

Ранее сообщалось, что гособвинение попросило военный суд назначить Головченко 26 лет лишения свободы, со штрафом 1,5 млн рублей, а для гражданина Молдавии Ивана Паскаря - 24 года, со штрафом в размере 700 тыс. рублей. В зависимости от роли и степени участия в преступлении Головченко и Паскарь обвиняются по п. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств), ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывных устройств).

Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado экс-сотрудника СБУ Прозорова, переехавшего в Россию до начала специальной военной операции, был взорван 12 апреля 2024 года на Коровинском шоссе. Самодельное взрывное устройство было заложено под днищем машины и приведено в исполнение в тот момент, когда мужчина сел за руль. Прозоров выжил, но получил ранения. Установлено, что лица, враждебно настроенные по отношению к России и несогласные с проведением СВО, решили совершить террористические акты для устрашения населения и дестабилизации политической ситуации в РФ. Организаторы действовали с территории Украины. Головченко, Паскарь и Ростислав Журавлев наблюдали за потерпевшим и его автомобилем, а также доставили и собрали самодельное взрывное устройство. 9 апреля 2024 года Головченко разместил взрывное устройство под днищем внедорожника. В результате теракта Прозоров получил ранения, ему причинен имущественный вред на сумму 5 млн рублей. В отдельное производство выделены материалы уголовного дела в отношении заочно арестованных и объявленных в международный розыск граждан Украины Ярославы Хрестины и Максима Чупруна, а также иных лиц.