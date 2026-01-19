В съехавшем в кювет автобусе в Ленобласти находились 16 человек

Четверых пострадавших доставили в больницу

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 января. /ТАСС/. В автобусе, который съехал в кювет в Кингисеппском районе Ленинградской области, находились 16 человек. Пострадали четверо, сообщает пресс-служба МЧС региона.

Ранее в ГКУ "Леноблпожспас" сообщали, что госпитализированы пять человек.

"В момент происшествия в автобусе находились 16 человек. По предварительной информации, в результате ДТП пострадали четыре взрослых человека. Все они направлены для осмотра и оказания необходимой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Авария произошла на федеральной автомобильной дороге А-180, ближайший населенный пункт - Алексеевка. Водитель заказного автобуса совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства на бок. Обстоятельства выясняются.