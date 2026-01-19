Экс-главу Буйнакского района обвинили в мошенничестве

Бывший чиновник не согласен с обвинениями

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 19 января. /ТАСС/. Мошенничество инкриминируют задержанному экс-главе Буйнакского района Дагестана Уллубию Ханмурзаеву, бывший чиновник не согласен с данными обвинениями. Об этом сообщил член Общественной наблюдательной комиссии Дагестана (ОНК) Шамиль Хадулаев после посещения задержанного в ИВС города.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы в Дагестане задержали экс-главу Буйнакского района республики Уллубия Ханмурзаева, ранее заключившего контракт для прохождения службы в зоне специальной военной операции.

"В аэропорту Махачкалы задержали экс-главу Буйнакского района Уллубия Ханмурзаева, который 8,5 месяца был на СВО и официально выехал из зоны СВО для отправки в часть гуманитарной помощи. <…> По его обращению к нам в ОНК Республики Дагестан мы его посетили сегодня в ИВС Махачкалы <...>. Ему инкриминируют уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), с чем он не согласен", - сказал Хадулаев.

По его словам, накануне Ханмурзаев объявил голодовку, что было официально зарегистрировано в ИВС Махачкалы.