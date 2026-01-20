Мирошник: более 800 тыс. абонентов остались без света из-за ударов ВСУ за неделю

Наиболее масштабные отключения электричества зафиксировали в Запорожской области, отметил посол по особым поручениям МИД России

ЛУГАНСК, 20 января. /ТАСС/. Свыше 800 тыс. абонентов в субъектах РФ на прошедшей неделе остались без электричества из-за ударов по энергообъектам со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

"Украинские формирования стремились создать невыносимые условия для жизни мирного населения, проводя преднамеренные атаки на объекты энергетики с упором на узловые распределительные подстанции, обеспечивающие энергоснабжение сразу нескольких районов. За прошедшую неделю ограничения в энергоснабжении из-за таких ударов ощутили на себе порядка 802,2 тыс. человек", - сказал он.

Мирошник уточнил, что наиболее масштабные отключения электричества зафиксированы в Запорожской области, где без электроэнергии остались порядка 314,9 тыс. абонентов, в ЛНР - 85,4 тыс. абонентов, в Республике Крым - 84,9 тыс. абонентов Джанкоя и Джанкойского района, в Брянской области - 70 тыс. абонентов. "В Брянской области зафиксирована попытка ракетного удара по Клинцовской ТЭЦ, подача тепла населению не прекращалась", - уточнил он.

Всего, по словам Мирошника, украинские войска за минувшую неделю выпустили по субъектам РФ почти 3,7 тыс. различных боеприпасов.

Ранее Мирошник сообщил ТАСС, что 11 мирных жителей ряда субъектов РФ за минувшую неделю погибли при ударах со стороны ВСУ более 60 человек, в том числе трое детей, получили ранения.