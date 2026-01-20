В Обнинске пенсионер умер после ожогов от горячей воды в своей квартире

Он умер через 22 дня после госпитализации

Редакция сайта ТАСС

КАЛУГА, 20 января. /ТАСС/. Пенсионер умер в Обнинске Калужской области, получив ожоги от горячей воды в своей квартире, сообщили в прокуратуре региона.

"75-летний мужчина при пользовании горячей водой получил ожоги и был госпитализирован в лечебное учреждение. Через 22 дня пенсионер скончался", - говорится в сообщении. Ранее по материалам прокурорской проверки следственным органом возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)".

20 января днем городские власти опровергали информацию, распространявшуюся в ряде СМИ и Telegram-каналов, о массовых случаях получения ожогов жителями Обнинска. В пресс-службе администрации города ТАСС заявили, что за декабрь 2025 и январь 2026 годов в приемное отделение клинической больницы поступила только одна жалоба на бытовые ожоги от горячей воды.

Администрация поручила управляющим компаниям перепроверить терморегуляторы в домах, уточнили в горадминистрации. На 26 января запланированы внеплановые проверки ряда управляющих компаний города.