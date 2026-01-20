El Mundo: число жертв схода с рельсов двух поездов в Испании возросло до 42

Поисковые работы на месте железнодорожной катастрофы все еще продолжаются

Редакция сайта ТАСС

© Pablo Blazquez Dominguez/ Getty Images

МАДРИД, 20 января. /ТАСС/. Число погибших при сходе с рельсов двух высокоскоростных поездов в Испании достигло 42. Об этом сообщила газета El Mundo.

Ранее сообщалось о 41 жертве. Поисковые работы на месте железнодорожной катастрофы все еще продолжаются.

Как передавала газета El Mundo, расследование железнодорожной катастрофы сфокусировано на состоянии путей на участке Мадрид - Андалусия как возможной причине катастрофы.