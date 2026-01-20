В Любимовке Херсонской области при обстреле ВСУ тяжело ранен мирный житель

Его доставили в реанимацию

Редакция сайта ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 20 января. /ТАСС/. Мирный житель Любимовки Херсонской области госпитализирован с тяжелыми ранениями после артиллерийского обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук.

"Любимовка, сегодня. Шесть артиллерийских прилетов. Повреждена линия электропередачи. Серьезные ранения лица, грудной клетки, руки и ноги получил мужчина 54 лет, доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в Алешках в результате атаки украинского беспилотника погиб мужчина 1966 года рождения.