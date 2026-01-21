ВСУ обстреляли отселенные районы Курской области 20 раз за сутки

Над регионом уничтожили 13 беспилотников Вооруженных сил Украины

Редакция сайта ТАСС

КУРСК, 21 января. /ТАСС/. Над территорией Курской области уничтожены 13 беспилотников Вооруженных сил Украины, 20 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам за прошедшие сутки. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Всего в период с 09:00 мск 20 января до 07:00 мск 21 января сбито 13 вражеских беспилотников различных типов. 20 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам", - написал он

Хинштейн также проинформировал, что в результате атак ВСУ по курскому приграничью разрушений инфраструктуры нет.