Готовившие теракт в Уфе уроженцы Центральной Азии хотели взорвать полицейских

Также они договорились открыть стрельбу из автомата по правоохранителям при задержании

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Двое уроженцев Центральной Азии, готовившие теракт в Уфе, планировали взорвать полицейских, также они договорились открыть стрельбу из автомата по правоохранителям при задержании. Об этом сообщил задержанный радикал, видео с которым распространила ФСБ.

Второй был ликвидирован при задержании, после того как на предложение бросить оружие он начал стрелять по сотрудникам, при нем обнаружили автомат. "Мне предложили сделать джихад в Уфе. Мы готовили для этого флаг "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в России) и готовили бомбу, мы хотели после этого взорвать полицейских. И когда придут сотрудники, мы [должны] стрелять из автомата", - сказал задержанный.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, в Москве и Башкирии пресечена противоправная деятельность двух граждан одной из стран Центральной Азии, являвшихся членами запрещенной в России международной террористической организации, которые планировали теракт в Уфе. При задержании главарь ячейки оказал вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате боестолкновения был нейтрализован ответным огнем. Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и мирного населения нет. Другой участник группы задержан.

Следственным отделом УФСБ по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 (покушение на совершение террористического акта) и ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) УК РФ.