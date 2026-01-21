Провалившихся под лед детей в Брянске ищут с помощью специальной видеокамеры

Отмечается, что на месте трагедии сильное течение, которое может затянуть упавшего в воду человека под лед

Редакция сайта ТАСС

БРЯНСК, 21 января. /ТАСС/. Двоих детей, которые 20 января провалились под лед, катаясь на тюбингах-ватрушках на берегу реки Десна, ищут с помощью специальной видеокамеры. Об этом сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.

"Сегодня спасатели продолжили поиск утонувших детей. На берегу установлена палатка с обогревом. Сейчас под воду спускаются два водолаза. Так же дно реки исследуют с помощью специальной видеокамеры", - говорится в сообщении.

20 января в единую дежурно-диспетчерскую службу поступила информация: очевидец видел, как под лед провалились двое несовершеннолетних. Немедленно на место происшествие выехали спасатели. "Сегодня в 08:30 мск в микрорайоне Московский на Десне возобновился поиск тел двух утонувших детей", - сообщили в городской администрации.

