В Дебальцеве из-за ночной атаки ВСУ повреждены дома, соцобъекты и автопарк

В городе работает пять групп, которые фиксируют последствия

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 21 января. /ТАСС/. Несколько социальных объектов, жилые дома и автопарк повреждены в Дебальцеве ДНР минувшей ночью, сообщил ТАСС глава городского округа Сергей Желновач.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Есть повреждения социальных объектов у нас - школы, сады, больница. Это в большей степени остекление. В основном [повреждены] кровля, остекление", - сказал Желновач.

Он добавил, что в городе работает пять групп, которые фиксируют последствия. Сейчас главная задача - закрытие теплового контура ввиду морозов. В числе поврежденных объектов - автопарк. Из-за повреждения автобусов не действуют два из четырех городских маршрутов. Министр транспорта ДНР Александр Бондаренко в своем Telegram-канале сообщил, что из-за ночной атаки ВСУ на Дебальцево автобусному парку нанесен значительный ущерб. Для восстановления транспортного сообщения в город направлены автобусы Донбасской транспортной компании.

В Минстрое ДНР сообщили о повреждении нескольких жилых домов. Жителям выделяют материалы для закрытия теплового контура. По предварительным данным, зафиксированы повреждения кровель, окон и фасадов. "На данный момент продолжаются работы по оценке ущерба, а также формируются предварительные планы по ремонту. Окончательные решения будут приняты после тщательного анализа собранной информации", - заключили в министерстве.

В городе развернут штаб по ликвидации последствий. Врио министра молодежной политики ДНР Денис Шимановский написал в своем Telegram-канале о включении в эту работу волонтеров.