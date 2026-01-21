После нападения ротвейлера на ребенка в Подмосковье завели дело

Ребенка госпитализировали и оказали помощь

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Следователи следственного подмосковного управления СК возбудили уголовное дело по факту нападения собаки на малолетнего ребенка в Раменском, сообщили ТАСС в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

"Следователем следственного отдела по г. Раменское ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту получения травм 4-летним ребенком в результате укуса собаки (ч. 1 ст. 118 УК РФ, причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)", - сказали в ведомстве.

По данным следствия, 16 января вблизи частного дома, расположенного в коттеджном поселке, к ребенку с соседнего участка подбежала собака породы ротвейлер и укусила его, нанеся рану голени и уха. Ребенка госпитализировали и оказали необходимую медицинскую помощь. "Следователями проведен осмотр места происшествия, изъяты записи с камер наружного видеонаблюдения, проводятся допросы, планируется назначение судебно-медицинской экспертизы", - добавили в ведомстве.

В свою очередь прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств ЧП в коттеджном поселке "Мининская поляна". "Раменская городская прокуратура, учитывая характер причиненных страданий малолетнему, обстоятельства произошедшего, рассмотрит вопрос о направлении в суд искового заявления о взыскании с хозяев собаки морального вреда и возмещении затрат на лечение ребенка", - отметили в надзорном ведомстве.

Как сообщали ранее в подмосковном ГУ МВД, хозяин собаки установлен, им оказался 53-летний местный житель.