Из-за атаки БПЛА на Адыгею повреждены 12 многоквартирных домов

Спасатели и спецслужбы продолжают обследование территории и разбор завалов в квартирах

МАЙКОП, 21 января. /ТАСС/. В результате атаки БПЛА на Тахтамукайский район Адыгеи 12 многоквартирных домов получили повреждения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Мурат Кумпилов.

"Сейчас идет оценка ущерба. По предварительной информации, повреждены фасады и остекление нескольких домов ЖК "Виноград-2". В разной степени ущерб нанесен 12 многоквартирным домам, некоторые квартиры получили значительные повреждения", - написал он по итогам проведенного выездного оперативного совещания.

Спасатели и спецслужбы продолжают обследование территории и разбор завалов в квартирах. Кумпилов отметил, что власти помогут всем пострадавшим, он поручил комиссионно отработать все вопросы, подсчитать ущерб и в сжатые сроки приступить к восстановлению жилья. Для этого будут привлечены все необходимые ресурсы, в том числе и застройщиков республики. Эти задачи уже обсуждены с представителями стройкомпаний, которые работают в регионе, в рамках совещания.

Глава республики также поблагодарил представителей стройкомпаний за понимание ситуации и важность консолидации общих усилий для оказания помощи людям, которые оказались без крова.