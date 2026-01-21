ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В Запорожской области из-за удара БПЛА ВСУ загорелся дом

Никто не пострадал
11:07

МЕЛИТОПОЛЬ, 21 января. /ТАСС/. Дом загорелся в результате удара БПЛА ВСУ в селе Чапаевка Токмакского муниципального округа Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"В селе Чапаевка Токмакского муниципального округа вследствие удара ВСУ загорелся частный дом. Частное домовладение было атаковано беспилотником", - написал он.

В результате атаки пострадавших нет. 

