В Запорожской области из-за удара БПЛА ВСУ загорелся дом
Редакция сайта ТАСС
11:07
МЕЛИТОПОЛЬ, 21 января. /ТАСС/. Дом загорелся в результате удара БПЛА ВСУ в селе Чапаевка Токмакского муниципального округа Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"В селе Чапаевка Токмакского муниципального округа вследствие удара ВСУ загорелся частный дом. Частное домовладение было атаковано беспилотником", - написал он.
В результате атаки пострадавших нет.