В Запорожской области из-за удара БПЛА ВСУ загорелся дом

Никто не пострадал

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 21 января. /ТАСС/. Дом загорелся в результате удара БПЛА ВСУ в селе Чапаевка Токмакского муниципального округа Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"В селе Чапаевка Токмакского муниципального округа вследствие удара ВСУ загорелся частный дом. Частное домовладение было атаковано беспилотником", - написал он.

В результате атаки пострадавших нет.