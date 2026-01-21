Под завалами ТЦ в Новосибирске может находиться мужчина

В поисках участвуют 240 человек и 45 единиц техники

Редакция сайта ТАСС

© Полина Болдырева/ ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Под завалами ТЦ в Новосибирске может находиться мужчина. Вторая женщина спасена и госпитализирована, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

"Вторую женщину спасли из-под завалов сотрудники МЧС России и передали ее медикам для госпитализации. По предварительным данным, под рухнувшими конструкциями еще может находиться мужчина", - сказали в пресс-службе.

Для обнаружения человека под завалами периодически объявляется минута тишины. В поисках участвуют 240 человек и 45 единиц техники, на место следует тяжелая техника.