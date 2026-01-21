ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью более 75 БПЛА за сутки

БЕЛГОРОД, 21 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали населенные пункты Белгородской области с помощью более 75 беспилотников и выпустили более 25 боеприпасов за минувшие сутки. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба региона.

"В Грайворонском округе по городу Грайворон, поселку Горьковский, селам Безымено, Головчино, Дроновка, Козинка, Новостроевка-Вторая и хутору Масычево выпущено 23 боеприпаса в ходе 6 обстрелов и нанесены удары 10 беспилотников, 2 из которых сбиты. В селе Головчино в результате атаки беспилотника погиб помощник главы по безопасности Грайворонского округа Тимофей Муроталиевич Тайлоков. Также в селе от удара FPV-дрона по автомобилю ранен мужчина. Пострадавший после оказания помощи отпущен на амбулаторное лечение", - написали в оперштабе, добавив, что за медицинской помощью обратилась женщина, получившая баротравму в результате детонации БПЛА 18 января, она продолжает лечение в стационаре, также повреждены два коммерческих объекта.

По Белгородскому округу ВСУ выпустили 23 беспилотника, повреждены объект инфраструктуры, оборудование и корпус сельхозпредприятия, забор частного дома, два частных дома и административное здание. Над Белгородом сбили воздушные цели, повреждены коммерческий объект, два предприятия и объекты, входящие в энергокомплекс региона. Борисовский округ атакован с помощью семи БПЛА, поврежден коммерческий объект, ограждение и памятник на кладбище, Валуйский округ - двух беспилотников, последствий нет.

По Краснояружскому округу ВСУ выпустили четыре боеприпаса и 19 БПЛА, информация о последствиях уточняется, по Ракитянскому округу - один беспилотник самолетного типа, последствий нет. Шебекинский округ атакован с помощью 16 БПЛА, в результате удара беспилотника по машине в городе Шебекино, предварительно, погиб мирный житель, оперативные службы устанавливают его личность. Также при атаке FPV-дрона на автомобиль в селе Новая Таволжанка погиб мужчина, еще один мужчина получил баротравму в результате детонации дрона в Шебекино. По информации оперштаба, пострадавший продолжает лечение амбулаторно, также повреждено оборудование на территории одного из объектов.