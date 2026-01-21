Предварительная площадь обрушения ТЦ в Новосибирске составляет 600 кв. м

По улице Наумова, где произошло обрушение, введено реверсивное движение автотранспорта

НОВОСИБИРСК, 21 января. /ТАСС/. Предварительная площадь обрушения двухэтажного торгового центра в Первомайском районе Новосибирска составляет 600 кв. м. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.

"На месте обрушения работает тяжелая инженерная техника, расчет кинологов Сибирского спасательного центра МЧС России, подразделения ГИБДД, Росгвардии, МВД Новосибирска, психологи МЧС, специалисты беспилотных авиационных систем МЧС, спасатели, территориальный центр медицины катастроф, специалисты газораспределительной службы (здание отапливается газом). Предварительная площадь обрушения - 600 кв. метров", - говорится в сообщении.

По данным ГУ МВД России по региону, по улице Наумова, где произошло обрушение, введено реверсивное движение автотранспорта. Движение общественного транспорта осуществляется по альтернативным маршрутам. Место происшествия оцеплено сотрудниками полиции.