Обрушившийся в Новосибирске ТЦ был построен самовольно

Ответственность за безопасность и содержание здания лежит на собственнике, сообщили в пресс-службе мэрии города

НОВОСИБИРСК, 21 января. /ТАСС/. Торговый центр в Первомайском районе Новосибирска, крыша которого обрушилась, был построен самовольно. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

"В 2017 году сотрудниками УАСИ (управление архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска - прим. ТАСС) был выявлен самовольный объект, расположенный в границах земельного участка (согласно сведениям ЕГРН, собственником является Сергей Турков) по ул. Наумова. Управление в сентябре 2017 года проинформировало инспекцию государственного строительного надзора Новосибирской области о необходимости привлечения застройщика к ответственности. Инспекция ГСН отказала в возбуждении дела", - говорится в сообщении.

В марте 2018 года мэрия Новосибирска обратилась в суд с иском о сносе самовольно возведенного объекта капитального строительства. При этом застройщик подал встречный иск о признании права собственности на самовольно возведенный объект. Решением Первомайского районного суда требования Туркова о признании права собственности были удовлетворены.

В мэрии подчеркнули, что ответственность за безопасность и содержание здания лежит на собственнике.