В МЧС сообщили о сложностях в разборе завалов обрушившегося ТЦ в Новосибирске

Они связаны с конструкцией здания и большим количеством снега

Редакция сайта ТАСС

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

НОВОСИБИРСК, 21 января. /ТАСС/. Конструкция обрушившегося в Новосибирске торгового центра и большое количество снега осложняют разбор завалов. Об этом журналистам сообщил начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.

Читайте также Пострадали пять человек. Что известно об обрушении крыши ТЦ в Новосибирске

"Объект из металлоконструкции, покрытый сайдингом, в связи с чем вызывает сложность снятие самой кровли. Тонкий металл не поддается работе с краном, и достаточно большое количество снега, особенно в месте образования провала", - сказал он.