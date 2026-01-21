В МЧС сообщили о сложностях в разборе завалов обрушившегося ТЦ в Новосибирске
12:09
обновлено 12:37
НОВОСИБИРСК, 21 января. /ТАСС/. Конструкция обрушившегося в Новосибирске торгового центра и большое количество снега осложняют разбор завалов. Об этом журналистам сообщил начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.
"Объект из металлоконструкции, покрытый сайдингом, в связи с чем вызывает сложность снятие самой кровли. Тонкий металл не поддается работе с краном, и достаточно большое количество снега, особенно в месте образования провала", - сказал он.