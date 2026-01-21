В СК назвали предварительную причину обрушения ТЦ в Новосибирске
Редакция сайта ТАСС
12:20
обновлено 12:51
НОВОСИБИРСК, 21 января. /ТАСС/. Первоочередной версией причины обрушения торгового центра в Новосибирске является большое количество снега на крыше здания. Об этом журналистам сообщил руководитель отдела криминалистики следственного управления СК РФ по региону Олег Шемелов.
"Первоочередной представляется версия, что это именно обрушение в результате большого количества снега на крыше", - сказал он. Шемелов уточнил, что после разбора завалов на объекте будет работать следственно-оперативная группа, которая изымет части конструкций здания и документацию, необходимую для расследования дела.-