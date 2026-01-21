Одну из пострадавших при обрушении крыши ТЦ в Новосибирске госпитализировали

У женщины перелом и ушиб

Редакция сайта ТАСС

© Полина Болдырева/ ТАСС

НОВОСИБИРСК, 21 января. /ТАСС/. Одну из пострадавших при обрушении крыши ТЦ в Новосибирске женщину отправили домой, вторую - в горбольницу. Об этом журналистам рассказала замминистра здравоохранения региона Татьяна Анохина.

"На данный момент из-под завалов были извлечены две пострадавшие женщины. Они обе были доставлены в больницу. У первой пострадавшей травмы легкой степени, она осмотрена врачами и отпущена домой. Вторая - с травмами средней степени тяжести отправлена в горбольницу. Характер травм - ушиб и перелом", - сказала Анохина.