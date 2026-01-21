ТАСС: на подозреваемого в убийстве девочки в Коми жаловались соседи

Например, он громко включал музыку и уходил из дома

СЫКТЫВКАР, 21 января. /ТАСС/. Жалобы на неадекватное поведение жителя Инты в Республике Коми, который подозревается в убийстве 14-летней девочки, поступали неоднократно. Соседи жаловались, что он мог громко включить музыку и уйти из дома, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"О задержанном известно, что это уроженец Инты, 37-летний Алексей Левковский. Соседи неоднократно жаловались на его неадекватное поведение. Например, он громко включал музыку и уходил из дома. Предварительно, он убил ребенка из-за конфликта с ее семьей", - сообщил собеседник.

Как сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по региону, ранее задержанный привлекался к административной ответственности за нарушение закона о тишине. Выясняется род его деятельности. На данный момент нет данных о его заболеваниях и возможных психических отклонениях. Следствие будет ходатайствовать о заключении 37-летнего задержанного под стражу. Заседание суда по мере пресечения планируется 22 января.

По информации пресс-службы МВД по региону, 19 января в полицию обратились родители девочки, сообщив, что дочь ушла в школу и не вернулась. Полицейские обследовали территорию района, в том числе чердаки и подъезды, опросили вероятных свидетелей, одноклассников девочки, проверили камеры видеонаблюдения по пути следования подростка. Правоохранители установили данные о причастности к совершению преступления соседа и задержали его. Оперуполномоченные уголовного розыска обнаружили тело девочки с признаками насильственной смерти в нежилой квартире подъезда, где проживала семья.

Ход расследования уголовного дела взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.