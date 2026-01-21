В МЧС заявили об отсутствии людей под завалами ТЦ в Новосибирске

Разбор завалов продолжится ночью

Редакция сайта ТАСС

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

НОВОСИБИРСК, 21 января. /ТАСС/. Разбор завалов обрушившегося в Первомайском районе Новосибирска торгового центра продолжится ночью. Больше людей под обломками быть не может, сообщил журналистам начальник главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.

Читайте также Пострадали пять человек. Что известно об обрушении крыши ТЦ в Новосибирске

"Извлечено и эвакуировано трое пострадавших. Работы по разбору завалов продолжаются. Задействовано более 350 человек и 70 единиц техники. По нашим данным, под завалами людей быть не может", - сказал Орлов.