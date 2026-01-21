В МЧС заявили об отсутствии людей под завалами ТЦ в Новосибирске
13:03
обновлено 13:10
НОВОСИБИРСК, 21 января. /ТАСС/. Разбор завалов обрушившегося в Первомайском районе Новосибирска торгового центра продолжится ночью. Больше людей под обломками быть не может, сообщил журналистам начальник главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.
"Извлечено и эвакуировано трое пострадавших. Работы по разбору завалов продолжаются. Задействовано более 350 человек и 70 единиц техники. По нашим данным, под завалами людей быть не может", - сказал Орлов.