Из-за удара ВСУ по Дебальцеву повреждены более 70 жилых и социальных объектов

Среди них школы и больница

Кадры ликвидации последствий удара ВФУ по Дебальцеву © Официальный Telegram-канал главы ДНР Дениса Пушилина

ДОНЕЦК, 21 января. /ТАСС/. Вооруженные формирования Украины (ВФУ) при ночном обстреле Дебальцева в ДНР повредили свыше 70 жилых и социальных объектов, включая школы и больницу. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

"Ликвидируем последствия удара ВФУ по Дебальцево. В результате украинской агрессии в Дебальцеве повреждено остекление социальных объектов: школы №1, школы №5, детского сада №2, школы №4, библиотеки, музея, Центра детского и юношеского творчества, Центральной городской больницы, многопрофильного техникума. Временно перевели детей на дистанционное обучение. Также пострадали порядка 50 многоквартирных домов и порядка 15 частных домовладений", - написал Пушилин.

Он добавил, что взял ситуацию под личный контроль. Сейчас сведения о повреждениях собирают пять оперативных групп. Тепловой контур восстановили в семи многоквартирных домах. В работах задействованы 70 волонтеров. Кроме того, повреждено 10 единиц городского транспорта, из-за чего приостановлено движение по двум маршрутам. Для жителей организованы восемь пунктов обогрева и один - эвакуационный.

Ранее глава городского округа Сергей Желновач сообщил ТАСС о повреждении домов и соцобъектов в результате ночной атаки со стороны ВСУ. В основном повреждены кровля, фасады и остекление. Приоритетная задача на фоне морозов - закрытие теплового контура.