Обвиняемого в подготовке к теракту в Уфе арестовали

Его заключили под стражу до 18 марта 2026 года

УФА, 21 января. /ТАСС/. Кировский районный суд Уфы заключил под стражу до 18 марта гражданина одной из стран Центральной Азии по обвинению в участии в террористической организации и приготовлении к теракту. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.

"Суд, оценив представленные материалы, согласился с доводами следствия о том, что обвиняемый может скрыться, продолжить преступную деятельность, оказать давление на свидетелей или воспрепятствовать расследованию. <…> Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 26 суток, то есть до 18 марта 2026 года", - отмечается в сообщении.