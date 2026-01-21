Обвиняемого в подготовке к теракту в Уфе арестовали
Редакция сайта ТАСС
13:48
обновлено 13:53
УФА, 21 января. /ТАСС/. Кировский районный суд Уфы заключил под стражу до 18 марта гражданина одной из стран Центральной Азии по обвинению в участии в террористической организации и приготовлении к теракту. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.
"Суд, оценив представленные материалы, согласился с доводами следствия о том, что обвиняемый может скрыться, продолжить преступную деятельность, оказать давление на свидетелей или воспрепятствовать расследованию. <…> Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 26 суток, то есть до 18 марта 2026 года", - отмечается в сообщении.