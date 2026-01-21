После обрушения ТЦ в Новосибирске ввели режим повышенной готовности

Рядом с местом происшествия организован пункт обогрева

НОВОСИБИРСК, 21 января. /ТАСС/. Режим повышенной готовности ввели в связи с обрушением торгового центра в Новосибирске, где один человек погиб и двое пострадали. Рядом с местом происшествия организован пункт обогрева, сообщили в ГУ МЧС по региону.

"Для личного состава Главного управления МЧС России по Новосибирской области введен режим "Повышенная готовность" в связи со сложившейся обстановкой на месте происшествия. Организован пункт обогрева и питания на базе здания средней общеобразовательной школы", - говорится в сообщении.

Пункт обогрева находится в 50 м от места происшествия, также для этих целей на месте ЧП находится автобус. Губернатор региона Андрей Травников в своем Telegram-канале выразил благодарность всем пожарно-спасательным подразделениям и специалистам на месте обрушения.