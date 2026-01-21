При атаке ВСУ на портовые терминалы в Темрюкском районе Кубани погибли люди

По предварительной информации, погибли два сотрудника предприятия, еще несколько пострадали

КРАСНОДАР, 21 января. /ТАСС/. ВСУ совершили атаку на портовые терминалы в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края, есть жертвы и раненые, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Он уточнил, что, по предварительной информации, погибли два сотрудника предприятия, еще несколько пострадали.

Кондратьев выразил соболезнования семьям погибших и заявил, что раненым окажут помощь. Если понадобится, их доставят в краевые медучреждения.