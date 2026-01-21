На территории портовых терминалов на Кубани горят резервуары с нефтепродуктами

К ликвидации последствий привлечены 97 человек и 29 единиц техники

КРАСНОДАР, 21 января. /ТАСС/. На территории портовых терминалов в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края после атаки ВСУ загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что к ликвидации последствий происшествия привлекли 29 единиц техники и 97 человек, в том числе сотрудников МЧС России.