На территории портовых терминалов на Кубани горят резервуары с нефтепродуктами
Редакция сайта ТАСС
19:23
КРАСНОДАР, 21 января. /ТАСС/. На территории портовых терминалов в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края после атаки ВСУ загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Уточняется, что к ликвидации последствий происшествия привлекли 29 единиц техники и 97 человек, в том числе сотрудников МЧС России.