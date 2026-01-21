В Саратовской области завели дело после жалоб на питание в школах

Следствие установило, что в Балашове и Балашовском районе школьное питание не соответствовало требованиям безопасности для здоровья

Редакция сайта ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 января. /ТАСС/. Следователи в Саратовской области завели уголовное дело после жалоб на организацию питания в школах. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления СК РФ по региону.

"По поручению руководителя следственного управления СК по Саратовской области Костина Дмитрия Александровича следственным отделом по городу Балашов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности), в связи с нарушением прав учащихся общеобразовательных учреждений", - говорится в сообщении.

Следствием предварительно установлено, что с 12 по 21 января на территории города Балашова и Балашовского района учащимся школ предоставлялись услуги питания, не отвечающие требованиям безопасности здоровья потребителей.

Ранее в среду губернатор Роман Бусаргин сообщил, что министру образования региона Александру Пажитневу и его заместителю объявлен выговор после критики со стороны родителей учеников организации питания. Ситуацию раскритиковал также председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, от родителей поступают жалобы на качество школьного питания, а ответственные представители органов власти "самоустранились".