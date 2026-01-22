МЖД: в Тульской области семь вагонов сошли с рельсов

К ликвидации последствий привлечен 41 человек

Редакция сайта ТАСС

ТУЛА, 22 января. /ТАСС/. Сход семи вагонов грузового поезда, по уточненной информации, произошел вечером 21 января в Тульской области. Сейчас задерживаются четыре поезда дальнего следования, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

Ранее сообщалось, что с рельсов сошли пять вагонов.

"В связи со сходом вагонов грузового поезда на перегоне Жданка - Товарково Тульской области на текущий момент в пути задерживаются следующие поезда дальнего следования: №25 Москва - Воронеж, №33 Москва - Владикавказ, №58 Белгород - Москва, №62 Нальчик - Москва. По уточненной информации, 21 января в 21:54 мск произошел сход семи порожних вагонов грузового поезда", - говорится в сообщении.

На МЖД работает оперативный штаб по координации действий по ликвидации последствий схода. В восстановительных работах задействовано два поезда.

По данным ГУ МЧС по Тульской области, к ликвидации последствий происшествия привлечен 41 человек, 10 единиц техники, из них от МЧС - 14 человек и 4 единицы техники.

Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что на 255-м км участка Узловая - Елец МЖД на перегоне Жданка - Товарково произошел сход порожних грузовых цистерн в составе грузового поезда, следовавшего в направлении Ельца. Всего в составе был 71 вагон. Как сообщали в пресс-службе МЖД, угрозы населению после схода цистерн нет.