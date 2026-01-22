Суд в Москве заочно арестовал бывшую жену бизнесмена Цветкова

Эльсину Хайрову обвиняют в особо крупном мошенничестве

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Московский суд санкционировал заочный арест обвиняемой в особо крупном мошенничестве бывшей модели Эльсины Хайровой - бывшую жену бизнесмена и совладельца ювелирного бутика Graff на Кипре Дмитрия Цветкова. Об этом говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

Ранее сообщалось, что российские правоохранительные органы объявили в международный розыск Цветкова и Хайрову. Оба фигуранта заочно обвиняются в хищениях в ОКБ им. Симонова более 490 млн рублей. "Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Хайровой Эльсины Ринатовны меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента ее задержания либо экстрадиции на территорию РФ", - говорится в документах.