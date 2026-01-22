ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В Новосибирске продолжат разбирать завалы обрушившегося ТЦ

Здание отключили от электроэнергии, сообщил мэр города Максим Кудрявцев
02:33
НОВОСИБИРСК, 22 января. /ТАСС/. Разбор завалов обрушившегося ТЦ в Первомайском районе Новосибирска продолжится, несмотря на завершение спасательной операции.

Здание отключили от электроэнергии, сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

"Спасательная операция на месте обрушения кровли здания в Первомайском районе была завершена вчера, но работы по разбору завалов будут продолжены", - написал Кудрявцев.

Глава города добавил, что здание отключено от инженерных сетей, территория вокруг остается оцепленной. Ведется постоянный мониторинг состояния конструкций и прилегающей территории. 

