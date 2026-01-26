Опубликовано видео с места крушения парома у побережья Филиппин
Редакция сайта ТАСС
01:51
ТАСС, 26 января. Опубликованы кадры с места крушения парома Trisha Kerstin 3, произошедшего на юге Филиппин. По информации телеканала News 5, число погибших из-за ЧП достигло 13.
На видео запечатлены кадры с выжившими пассажирами судна, они держатся на воде благодаря плавсредствам.
Как сообщил телеканал, спасти удалось свыше 200 человек, при этом сотни пассажиров числятся пропавшими без вести. Проводится поисково-спасательная операция.