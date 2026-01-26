В штате Мэн на месте крушения самолета работают экстренные службы

Аэропорт Бангор, из которого вылетал бизнес-джет, закрыт, сообщает местный телеканал WABI

НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /ТАСС/. Экстренные службы работают на месте крушения бизнес-джета Bombardier в штате Мэн. Об этом сообщает местный телеканал WABI.

По его сведениям, это произошел около 19:45 по местному времени (03:45 мск). Аэропорт Бангор, из которого вылетал бизнес-джет, закрыт. На снимке, опубликованном телеканалом, видно, что воздушное судно перевернулось и частично разрушилось после падения.

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на источники сообщила, что частный самолет потерпел крушение при взлете из аэропорта Бангор, на борту воздушного судна находились восемь человек. Информации о возможных пострадавших и жертвах, а также причине произошедшего пока не приводится. Телекомпания отмечает, что на Мэн обрушилась снежная буря, температура в расположенном на северо-востоке страны штате опустилась ниже нуля. В Мэне наблюдается снегопад, что создает плохую видимость.