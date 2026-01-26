В Брянске в поисках провалившихся под лед детей обследовали более 30 тыс. кв. м

Участников поисков обеспечили всем необходимым, развернуты пункты обогрева и горячего питания

Редакция сайта ТАСС

БРЯНСК, 26 января. /ТАСС/. Спасатели обследовали более 30 тыс. кв. метров акватории реки Десны в Брянске, под лед которой провалились дети во время катания на тюбингах 20 января. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

"Поисковые работы на реке Десне продолжаются уже неделю. Спасатели обследовали 30 500 квадратных метров акватории, пробурили 50 майн и 3 050 лунок, продолжая методичный поиск пропавших школьников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участники поисков обеспечены всем необходимым, развернуты пункты обогрева и горячего питания. Поисковые работы координируются специалистами оперативного штаба.

В пресс-службе поискового отряда "ЛизаАлерт" Брянской области добавили, что за минувшие сутки подводной камерой обследовано свыше 12 тыс. кв. м, подводным дроном пройдено свыше 2 тыс. кв. м. Поиск продолжается по всем возможным направлениям, на месте действует оперативный штаб.

20 января в единую дежурно-диспетчерскую службу поступила информация: очевидец видел, как под лед провалились двое несовершеннолетних. Немедленно на место происшествие выехали спасатели. Отмечается, что на месте трагедии сильное течение, которое может затянуть упавшего в воду человека под лед.