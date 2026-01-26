В Харькове после взрывов начались перебои с тепло- и водоснабжением

Жители города также отмечают проблемы с электроснабжением

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Перебои с тепло- и водоснабжением наблюдаются в Харькове на востоке Украины после серии взрывов. Об этом сообщило агентство РБК-Украина.

По его данным, местные жители также сообщают о проблемах с электроснабжением. Агентство УНИАН публикует кадры, свидетельствующие о резких скачках напряжения в электросети города.

Ранее сообщалось о нескольких взрывах в Харькове, город был частично обесточен. Метрополитен приостановил движение поездов на двух из трех ветках.