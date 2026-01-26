В Харькове серьезно повреждена энергетическая инфраструктура

Это произошло после взрывов в городе

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Энергетическая инфраструктура получила серьезные повреждения после взрывов в Харькове на востоке Украины. Об этом сообщил глава администрации Харьковской области Олег Синегубов.

"Есть достаточно серьезные повреждения", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в городе произошла серия взрывов, город был частично обесточен. Метрополитен приостановил движение поездов на двух из трех веток. Также наблюдаются перебои в тепло- и водоснабжении.