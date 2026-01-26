В Харькове серьезно повреждена энергетическая инфраструктура
Редакция сайта ТАСС
26 января, 21:04
МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Энергетическая инфраструктура получила серьезные повреждения после взрывов в Харькове на востоке Украины. Об этом сообщил глава администрации Харьковской области Олег Синегубов.
"Есть достаточно серьезные повреждения", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее в городе произошла серия взрывов, город был частично обесточен. Метрополитен приостановил движение поездов на двух из трех веток. Также наблюдаются перебои в тепло- и водоснабжении.