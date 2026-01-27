ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Изюмская община осталась без света

Власти региона выясняют причины
04:47

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Отключение электроэнергии произошло в Изюмской и соседних с ней общинах Харьковской области на востоке Украины. Об этом сообщила городская военная администрация.

"Изюмская община вместе с соседними снова обесточена", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале администрации. Власти выясняют причины.

Ранее глава администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщал о серьезных повреждениях энергетической инфраструктуры. 

